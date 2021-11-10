Huzurlu ve güvenli alışverişin adresi ‘‘Pursaklar’’

Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak adına yoğun mesaisini sürdürüyor.

İlçe genelinde hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında dezenfekte, denetim ve kontrollerini artırarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde vatandaşların sağlığını korumak için pek çok çalışma yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pazar yerlerinde, huzurlu ve güvenli alışveriş için ekiplerimiz görevleri başında. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da denetim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler belediye olarak gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Aşılarımızı aksatmayarak, kurallara da azami derecede uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indireceğimize olan inancım tamdır’’ dedi.

Pazar yerinde vatandaşların görüşlerini de dikkatle dinleyen Başkan Çetin, salgın tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri denetlerken kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.