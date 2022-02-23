Huzurevi sakinleri sinema ile buluştu

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde huzurevinde kalanlar "İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde Tepebaşı Mahallesi’nde hizmet veren huzurevindeki yaşlıların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak için sinema etkinliği düzenlendi. Belediyeye ait otobüslerle huzurevinden alınan 19 yaşlı, 4 kişilik personelin refakatinde Keçiören’deki bir AVM’nin sinema salonuna götürüldü. Patlamış mısır yiyerek ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izleyen yaşlılar keyifli dakikalar yaşadı.

Huzurevi sakinlerinden Necdet Kaderoğlu, sinema keyfinin ardından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ederek, “Bizi bu filme götürdüğünüz için teşekkür ediyoruz. Burası bir gönül köşkü. Huzurevi sakinleri olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki doğdun başkanım, Keçiören’in üzerine bir güneş gibi doğdun” diye konuştu.

Huzurevi sakini Hamit Sert ise, “Her şeyden önce devletimizden Allah razı olsun. Sokakta bırakmadılar bizi. Burada mutluyuz, bakılıyoruz. Her türlü imkanımız var. Başkanımızdan memnunuz, eksik olmasın kendileri” ifadelerini kullandı.

Huzurevindeki yaşlılara yönelik hizmetleri gönülden hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Altınok, “Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Hani denir ya, ’Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme.’ Bizim de huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimiz ancak bu şekilde ifade edilebilir. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi gönülden ve sevgiyle sunuyoruz. Sevap merkez bankamız olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için çeşitli sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Bu anlamda ana ve babalarımızın istedikleri yerleri görmeleri için personellerimizin refakatinde geziler ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.