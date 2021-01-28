Çankayalıların sorunlarını 4 dakika gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturan Hoş Geldiniz Masası, 2020’de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi.

Çankaya Belediyesi’nin önemli hizmetlerinden biri olan Hoş Geldiniz Masası, 2020 yılında 84 bin 971 kişiye “Hoş geldiniz” dedi. Vatandaşın işlemlerini bir an önce halledebilmesi, istediği bilgiye tek bir noktadan ulaşabilmesi için hizmet veren Hoş Geldiniz Masası, pandemi sürecinde kapılarını hiç kapatmadı. Hoş Geldiniz Masası 2020 yılında ruhsat işlemlerinde 18 bin 653, mali hizmetlerde 9 bin 877, imar durumu bilgilendirmede 13 bin 194, imar işlem ve başvuruda 10 bin 918, dilekçe kabulde 8 bin 511, veznede 22 bin 333 kişiye hizmet verdi. Bin 485 kişi ise uzman ekipler tarafından sözlü olarak bilgilendirildi. Profesyonel 40 kişilik bir ekip ile işlem süresinin 4 dakikayı aşmadığı Hoş Geldiniz Masası vatandaştan da tam puan aldı.