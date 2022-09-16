Hızlı tren günlük 31 bin 651 yolcu ile rekor kırdı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hızlı tren, seferlerin artırıldığı ilk gün 31 bin 651 yolcu ile rekor kırdı.

Vatandaşların talepleri üzerine hızlı tren seferlerinin sayısı 10 Eylül’den itibaren 44’ten 56’ya çıkarıldı. Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısı 24’e çıkarılırken, Konya-İstanbul arasında 10’a, Konya-Ankara arasında 14’e yükseltildi. Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konuldu. Sabah saat 06.00’da Eskişehir’den İstanbul’a, akşam saat 20.40’ta ise İstanbul’dan Eskişehir’e hızlı tren vatandaşlara hizmet veriyor.

Trenlerde günlük koltuk kapasitesi Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686’dan 10 bin 584’e çıkarılırken, Konya-İstanbul hattında 3 bin 288’den 4 bin 542’ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796’dan 6 bin 762’ye yükseltildi. Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesi toplamda 5 bin 118 kişi arttı.

Eskişehir-İstanbul arasında 4 bin 460 yolcu seyahat etti

10-15 Eylül tarihleri arasında 172 binden fazla yolcu hızlı trenlerle seyahat ederken, en fazla yolcu 87 bin 163 kişiyle Ankara-İstanbul-Ankara arasında taşındı. İlk defa seferlerin yapıldığı Eskişehir-İstanbul arasında ise aynı dönemde 4 bin 460 yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hızlı tren sefer kapasite artışının devreye alındığı 10 Eylül’de günlük 31 bin 651 yolcuyla yolcu taşıma rekoru kırıldı" dedi.