“Her Uşaq Bir Çınardır” projesi TEKNOFEST Azerbaycan’da tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) insansız hava araçları teknolojisinde dünya tarihine geçen Selçuk Bayraktar ve bilimsel çalışmalarıyla gelecek kuşaklar için miras olan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar için kitap hazırlayarak Azerbaycan Türkçesi’nde yayımlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından iki kardeş ülkenin ortak kültürel ve bilimsel değerlerinin genç nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen “Her Uşaq Bir Çınardır” projesinin tanıtımı Bakü’de geçekleştirildi. Proje çerçevesinde Selçuk Bayraktar’ın ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hayatlarına ilişkin kitaplar hazırlanarak Azerbaycan Türkçesinde yayımlandı. YTB Başkanı Abdullah Eren hazırlanan kitapları hem Selçuk Bayraktar’a hem de Aziz Sancar’a hediye etti. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Azerbaycan çerçevesinde tanıtılan proje Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfı iş birliğinde hazırlandı. Programa Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de katıldı.

YTB Başkanı Eren programda yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Çok kısa zamanda insansız hava araçları teknolojisinde adeta paradigmayı değiştiren buluşlarıyla dünya tarihine geçen ve bugün de burada TEKNOFEST’in düzenlenmesinde liderlik yapan iki ülkenin kardeşliğine büyük katkı sağlayan Selçuk Bayraktar’ın hayatını da çocuklarımız için hikayeleştirdik.”

"Büyük insanlar olacaksınız"

Çocuklar için Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktarın örnek alması gereken kişiler olduğunu söyleyen Eren, “İnşallah sizler de büyüyünce Aziz Sancar gibi Selçuk abiniz gibi büyük insanlar olacaksınız. Kendi ülkenize katkı sağlayacaksınız" diye konuştu.

Aziz Sancar gelecek kuşaklar için miras

Eren Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yıllardır yaptığı bilimsel çalışmalarla binlerce öğrenciye örnek teşkil ettiğine dikkat çekerek, Türk dünyasının gururu olduğunu söyledi. Eren hazırlanan Aziz Sancar kitabının gelecek kuşaklar için de bir miras olduğunun altını çizdi.

Çok sayıda çocuğun katıldığı projenin tanıtım etkinliğinde çeşitli gösteriler de yapıldı.