Hem kar kürendi hem de sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Ankara Keçiören Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerinde hakim olan kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece geç saatlerde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları da unutulmadı.

Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı ile beraber kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece yarısında başlayıp sabahın ilk saatlerine kadar sürdürdü. Keçiören’de karın keyfini ise poşetlerini alıp sokaklarda kayak yapan çocuklar çıkardı. Keçiören Belediyesi tarafından kurulan ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ de kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin dört bir noktasına yiyecek bıraktı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ekiplerin karla mücadele için seferber edildiğini söyleyerek, “150 personel, 15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.