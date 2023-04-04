HDP Grup toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Hedefimiz parlamentoda en az 100 vekil sayısına ulaşmaktır” dedi.

Buldan partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, asla umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmadıklarını ve kapılmayacaklarını belirterek, “Karımızdaki karanlık yapı hangi engelleri çıkarırsa çıkarsın halkın başlattığı büyük değişim yürüyüşün önünde hiçbir gücün duramayacağını kendilerine gösterdik. Şimdi bu hakikati herkese tarih önünde kanıtlamanın zamanıdır. Yeni yollar mutlaka vardır. Türkiye halkını asla çaresiz ve seçeneksiz bırakmayacağımıza dair herkese söz verdik. Sözümüzü tuttuk ve başardık. Yeni yolları yeni seçenekleri ittifaklarımızla, halkımızla hep birlikte oluşturduk. Oluşturduğumuz yeni yolun adresi de Yeşil Sol Parti’dir. Yolumuz Yeşil Sol’dur. 14 Mayıs’ta tek adam rejimini göndermek için kadınlarla beraber geliyoruz. Dün de Diyarbakır’da Kürdi partilerle ittifakımızın seçim beyannamemizi açıkladık” ifadelerini kullandı.

Buldan şöyle konuştu:

“Hedefimiz parlamentoda en az 100 vekil sayısına ulaşmaktır. Bunu başaracak gücümüz ve inancımız da kesinlikle vardır. İttifaklarımızla, Kadın ve Gençlik Meclislerimizle, en geniş ve güçlü temsiliyeti sağlamak için bu hedefimize kesinlikle kilitlenerek çalışacağız."