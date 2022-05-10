Halk ozanları Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle Belediyesi, Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Gelenekten Geleceğe Ozanlarımız” programına ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde, Büyük Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Ozan-Der Başkanı Kamber Nar ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Cemal Özgür Taşkıran’ın sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte OZAN-DER sanatçıları birbirinden değerli ozanların türküleri ve deyişleriyle konuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Ozanlık halkı sevmektir

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye’yi idare edenler, ister yerel ister genel yönetici olsun sanata ve sanatçıya saygı göstermek zorundadır. Kültürün olmadığı, sanatın olmadığı bir toplumda düzgün idare ve gelişmişlik olmaz. Sanatçı aykırıdır. Sanatçı gördüğünü kimseden korkmadan yazar ve söyler. Bizim geçmişimizde ozanlarımız çok büyük görevler yaptı. Ozanlarımız gerektiği yerde halka ışık tuttu, gerektiği yerde yanlış gördüğü konuları ve davranışları dile getirdi. Ozanlık sevgi, barış, kardeşliktir. Ozanlığın asıl amacı halkı, insanı, çevreyi sevmektir. Aramızdan ayrılan büyük ozanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak, bu kültürün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve desteğimizi sürdürmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

OZAN-DER’den Yaşar’a teşekkür plaketi

Ozan-Der sanatçıları tarafından düzenlenen etkinliklere yaptığı katkı ve sunduğu destekten ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden Dernek Başkanı Kamber Nar, “1974 yılında kurulan Halk Ozanları Kültür Derneği, o günden bu güne saymakla bitiremeyeceğimiz sanatçılarımıza ev sahipliği yaptı. Ozanlar, halkın gözü, kulağı, dilidir. Onlar bizim dertlerimizi, hüzünlerimizi, sazıyla ve sözüyle dile getiren insanlardır. Bu gelenekte var olan usta çırak ilişkisini bizden sonraki kuşaklara bırakmak, yaşatmak istiyoruz. Kültürümüzün yaşatılmasında bizlere her türlü desteği sunan değerli başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyorum. Yenimahalle Belediyesi’nin verdiğini destek bize büyük bir güç veriyor” dedi.