Halk Ekmek’te “Gıda Savunması” eğitimi düzenlendi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, koronavirüs pandemi süresince önemi gittikçe artan gıda güvenliğine ilişkin önlemler almayı sürdürüyor. Hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Halk Ekmek Fabrikası, kez “gıda savunması” eğitimi düzenledi.

Koronavirüs salgınının Türkiye ve tüm dünyayı etkilediği dönemde Ankaralılara sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ekmek ile unlu mamuller üreten Halk Ekmek Fabrikası’nda “Gıda Savunması Eylem Planı” devreye sokuldu. 2012 yılından beri endüstri, kamu, STK’lar ve özel sektör ile gıda güvenliği-gıda savunması konularında çalışma yürüten ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas gıda savunması eğitimini üstlendi. Halk Ekmek’in; üretim, sevkiyat, teknik işler, un-ticari depo, güvenlik, destek hizmetler, büfe camekan kontrol, başkent marketler ve fabrika satış mağazalarında vardiya şefi, hat kontrol şefi, iş sağlığı uzmanı, istihdamı zorunlu personel (İZP) şube müdürü ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunan 40 yönetici personel 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında “Gıda savunması” eğitimi aldı. ODTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hami Alpas’ın fabrika konferans salonunda verdiği eğitim programının açılışına Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç ile Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu da katıldı. İki gün süren eğitimde; kasıtlı bulaşmanın önlenmesi, gıda ikmalini korumak, önleyici kontroller, göğüslenecek zorluklar, acil durum eylem planları, gıda savunma sisteminin planlanması, sektörde yaşanan örnekler ile tarladan masaya tedarik zincirinde alınacak tedbirler A’dan Z’ye masaya yatırıldı.

Toplum sağlığı için gıda güvenliği

Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç “gıda savunması” eğitiminin açılışında yaptığı konuşmada, günümüzde gıda güvenliğinin toplum sağlığının en önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gıda tedarik zinciri içerisinde oluşturulacak ‘gıda savunma planları’ toplumumuz için hayati önem taşımaktadır. Biz de Ankara Halk Ekmek olarak başta üretim ve sevkiyat faaliyetlerimizde risk ve tehdit oluşturabilecek noktaları önceden tespit ederek bunların önlenmesi için en üst seviyede önlemler alıyoruz. Bu çalışmaların başında da kurum personeline dönük hizmet içi eğitimler geliyor. 40 yıllık bir kuruluş olan Halk Ekmek Fabrikası tarihinde ilk kez gıda savunması eğitimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Çeşitli departmanlarda çalışan yönetici personellerimize dönük gıda savunması eğitimini ise Türkiye’nin bu alandaki en saygın akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Hami Alpas’ın üstlenmiş olmasından dolayı da oldukça mutluyuz. Eğitimin sonunda Ankara’nın kurumsal markalarından biri olan Halk Ekmek Fabrikası gıda savunma sistemini hayata geçirmiş olacak ve hizmet verdiği müşterilerine en güvenli ürünleri sunmaya devam edecek.”

Gıda güvenliği tedbirleri üst seviyede

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu da, salgınlar dışında normal koşullarda bile dünyada ekmek ve unlu mamullerin gıda teröründen etkilendiğine vurgu yaptı. Eğitim programı ile Halk Ekmek’in olası gıda risk ve tehditlerine karşı pro-aktif yaklaşım sergilemeyi hedeflediğini belirten Hüseyin Velioğlu şöyle konuştu:

“Covıd-19’un etkisiyle birlikte halk sağlığının en önemli gündem olduğu bugünlerde gıda zincirini hedef alan kasıtlı ve ya sehven yapılmış eylemlere karşı işletmeye özgü gıda savunması planı oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Halk Ekmek Fabrikamızda mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini proaktif anlayışla yeniden değerlendireceğiz. Gıda savunması alanındaki risk değerlendirmelerimizi tekrar gözden geçiriyoruz. Sağlıklı, kaliteli ve katkısız ürünlerimizin değerli Ankara halkına en güvenli biçimde ulaşması için gıda güvenliği tedbirlerimizi en üst noktaya çıkarmış bulunuyoruz. Ankaralılar gönül rahatlığı içinde ekmek ve unlu mamullerimizi tüketebilirler. Hizmet içi eğitimlerimizle tüketici şikayetlerinin asgari düzeye indirilmesini ve markamıza olan itibar ve güvenin güçlendirilmesini hedefliyoruz”

Gıda savunması alanında yaptığı uluslararası çalışmalar ile adından söz ettiren ODTÜ Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hami Alpas ise, “Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın bu alanda öncü olarak yer alarak gıda savunması planını oluşturmak için benimle işbirliği yapmasından büyük memnuniyet duydum” dedi.