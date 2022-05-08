banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan
'Gargamel' İstanbul’da yakalandı!
'Gargamel' İstanbul’da yakalandı!
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Rusya ve Ukrayna savaşı, AB için turnusol kağıdı olmuştur”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, Avrupa Birliği için bir turnusol kağıdı olmuştur. Ukrayna’dan savaş nedeniyle trenlerle ayrılmak isteyen insanlar, sırf derilerinin rengi siyah olduğu için Ukrayna’da kalmaları yönünde ayrımcılığa maruz kalmışlardır” dedi.

ANKARA 08.05.2022, 13:05
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Rusya ve Ukrayna savaşı, AB için turnusol kağıdı olmuştur”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, Avrupa Birliği için bir turnusol kağıdı olmuştur. Ukrayna’dan savaş nedeniyle trenlerle ayrılmak isteyen insanlar, sırf derilerinin rengi siyah olduğu için Ukrayna’da kalmaları yönünde ayrımcılığa maruz kalmışlardır” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 9 Mayıs Avrupa Birliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, Avrupa Birliği için bir turnusol kağıdı olmuştur. Ukrayna’dan savaş nedeniyle trenlerle ayrılmak isteyen insanlar, sırf derilerinin rengi siyah olduğu için Ukrayna’da kalmaları yönünde ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Bu ayrımcılık insanlığın yüz karası niteliğinde bir tutumdur. Batı’nın göçmenler konusunda yürüttüğü ayrımcı tavrı kabul edilemez buluyoruz. Her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan, savaşlar nedeniyle vatanını terk etmek zorunda kalan mazlum ve mağdurların da barıştan yana olduğunun unutulmamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır”

Avrupa’nın geleceğinin endişe verici olduğunu belirten Arslan, “Bugün, Avrupa Birliği’nin tohumlarını atan Schuman Deklarasyonu’nun kabul edilmesinin 72. yıldönümü. Avrupa’da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğini anlatan bu bildirinin açıklanmasının üzerinden Avrupa Birliği önemli ölçüde yol kat etmiştir. Ekonomik

işbirliği amacıyla başlayan ve zaman içerisinde her alanda kapsamı genişleyen Avrupa Birliği, günümüzde dünyada çok çeşitli alanlarda önemli işlere imza atan bir kuruluş haline gelmiştir. Ancak Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır. AB’nin 72. yılında İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçı yaklaşımların her geçen gün artış göstermesi ve göçmen karşıtlığının yükselişte olması, aşırı sağ partilerin bu konuları siyaset malzemesi yapması Avrupa’nın geleceği için endişe vericidir” diye konuştu.

“Avrupa’da insan hakları büyük anlamda zarar görmüştür”

Son yıllarda Avrupa’da yaşanan ayrımcı davranışlara değinen Arslan, “Avrupa’da insan hakları büyük anlamda zarar görmüştür. Fransa’da yakın zamanda gerçekleşen genel seçimlerde göçmen karşıtlığı ve ırkçı siyasi söylemleri ile tanınan Marine Le Pen’in yüzde 41 gibi yüksek bir oy alması, genel olarak Avrupa’daki durumu resmetmektedir. Avrupa değerleri büyük anlamda zarar görmektedir. Avrupa Konseyi’nin Haziran 2020’de yayımladığı İnternetteki Yasa Dışı Nefret Söylemleriyle Mücadele başlıklı rapora baktığımızda 2020’de Avrupa internet ortamındaki nefret söylemlerinin yüzde 9.4’ünün İslam karşıtı unsurlar içerdiği görülmektedir. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın Haziran 2020’de yayımladığı ankette, Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 22’sinin Müslümanlara komşuluk etmekten rahatsız olduğu, yüzde 21’inin ise başörtülü bir Müslüman kadını işe almak istemediği sonucu çıkmıştır. Avrupa’da son dönemlerde artan Müslüman karşıtlığı ve diğer ırkçı nefret suçları endişe verici oranda artmaktadır. Avrupa’nın bu sorunlarla yüzleşmesi ve çözüm bulması gerekmektedir” dedi.

“Bu ayrımcılık insanlığın yüz karası niteliğinde bir tutumdur”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Arslan, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, Avrupa Birliği için bir turnusol kağıdı olmuştur. Ukrayna’dan savaş nedeniyle trenlerle ayrılmak isteyen insanlar, sırf derilerinin rengi siyah olduğu için Ukrayna’da kalmaları yönünde ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Bu ayrımcılık insanlığın yüz karası niteliğinde bir tutumdur. Sadece tenlerinin rengiyle ve inançlarıyla insanları ayıran bu zihniyeti kınıyoruz. Suriyelilerin denizlerde boğulmasına ses çıkarmayanlar, binlerce mültecinin katledilmesine seyirci kalanlar, Filistin’de, Arakan’da, dünyanın dört bir yanında yaşanan insanlık dramına ses çıkarmayanlar, Ukraynalılar beyaz tenli ve sarı saçlı oldukları için birden insan hakları havarisi kesildiler. Batı, bu çifte standart anlayışı ile daha iyi bir dünya için demokrasi, adalet, özgürlük, barış, insan hakları, çeşitlilik ve sürdürülebilir sosyal kalkınmayı hedefleyen birlik hedefinden uzaklaştığını göstermektedir” dedi.

“Batı’nın göçmenler konusunda yürüttüğü ayrımcı tavrı kabul edilemez buluyoruz”

Türkiye’nin AB’ye uyum süreci kapsamında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyleyen Arslan, “Türkiye, Avrupa Birliği üyeliğine 1999 yılından beri aday bir ülke fakat ne yazık ki terör örgütlerine karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede destek bulmamış, birçok konuda samimiyetten uzak yaklaşımlarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, AB’ye uyum süreci çerçevesinde üzerine düşenleri yerine getirmiş ve AB’ye tam üye olmak için gereken adımları atmıştır. Gücü, potansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin AB’ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele almasını ve Türkiye’nin üyelik sürecinin hızlandırmasını bekliyoruz. Dar görüşlü ulusal yaklaşımların ötesine geçen, AB’nin küresel sorumluluklarını yansıtan ve çeşitlilikte birlik yaklaşımına uygun olarak akılcı bir politikanın uygulanmasını umut ediyoruz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin tam üye olarak yer almasıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Günü’nü kutlayan Arslan, “Tüm dünyaya birlik, beraberlik, dayanışma ve barış getirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği Günü’nü kutluyor, her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan, savaşlar nedeniyle vatanını terk etmek zorunda kalan mazlum ve mağdurların da barıştan yana olduğunun unutulmamasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
İmsak 04:05
Güneş 05:47
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 35 54
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 83
2. M.City 34 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 35 43
14. Leicester City 33 42
15. Southampton 36 40
16. Burnley 35 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 35 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Athletic Bilbao 35 52
8. Villarreal 34 52
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 34 41
13. Elche 35 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
17°
açık