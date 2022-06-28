HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Bütün ücretlilerden 1 yıl süreyle gelir vergisi almayın”

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bizim talebimiz, kamuda çalışanlar, memurlar, işçiler ve emekliler örgütlenmiş toplu sözleşme çerçevesindeki yerlerin ötesinde bütün çalışanların bu fiyat hareketlerinden, yüksek enflasyondan korunacağı biz çözüm istiyorum. Bunun yolu da bütün ücretlileri ilgilendiren konulardan geçiyor, vergiden geçiyor, sosyal güvenlik priminden geçiyor. Benim önerim, bütün ücretlilerden 1 yıl süreyle gelir vergisi almayın” dedi.

HAK-İş İl Başkanları Toplantısı, Ankara’da bir otelde düzenlendi. “Biz Birlikte HAK-İŞ’iz” temasıyla düzenlenen toplantıya HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin İl Başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan yaptı. Burada konuşan Arslan, ülkede yaşanacak olan doğal afetlerde HAK-İŞ konfederasyonuna sorumluluk düştüğünün altını çizerek, “Eğer ülkede bir deprem varsa bir yangın varsa bize orada da sorumluluk düşüyor. Geçtiğimiz yıl özellikle Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine ilk ulaşanlar HAK-İŞ’in il başkanları ve genel merkezimizdeki komitelerdir. Yine bu yıl, inşallah tekrarı olmaz, Marmaris yangınında yine ilk koşanlar konfederasyonumuzun komiteleridir” diye konuştu.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı adaletli bir temsili getirmiyor”

Çalışma hayatıyla ilgili HAK-İŞ’in en temel gündemlerinden birinin asgari ücret olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ, kuruluşundan bu tarafa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itiraz eden tek örgüttür. Çünkü bu yapı bu ülkeye yakışmıyor. Tek sendikacılık hedefleyen, askeri darbelerle bunu da tescil ettirmeye çalışan bir kısım sendikal anlayışların ortaya koydukları bir çözüm. Bazı kamu kurumlarında, temsilde üye sayısı alınarak, temsilde, delegelikte, kongrelerde yer aldılar. Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve benzeri kurumlarda, MYK gibi kurumlarda konfederasyonlar, üye sayısınca orada temsil ediliyor. Buna da itirazımız yok, şunu demiyoruz: ‘En fazla üyesi olan değil, biz orada olalım’. Üye sayısı oranında temsil edilsin. Israrla bir kesim inat ediyor: ‘Hayır burası bizim’. Sanki babalarının tapulu malı orası. Öyle bir şey yok. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapısı itibariyle tekli bir yapı getirir. Diğerleri, işsizler, asgari ücretle çalışan sendikalı yüzbinlerce, milyonlarca insan kim temsil edecek, temsil yok. Dolayısıyla bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı adaletli bir temsili getirmiyor” değerlendirmelerinde bulundu.

“Bütün ücretlilerden 1 yıl süreyle gelir vergisi almayın”

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasını ve asgari ücreti yeniden enflasyonun üstünden belirleme taleplerini ısrarla ifade ettiklerini hatırlatarak, “Bir tehlikeyi de beraberinde söyledik. Eğer asgari ücret oranında, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerine de yeniden bir düzenleme yapılmazsa Türkiye’nin toplu sözleşme sistemini yok ederiz. Bu, Türkiye işçi hareketine en büyük kötülüktür. O yüzden, ücretlerin hepsinin asgari ücrete geldiği bir kamu ve özel sektörde sendikacılığı tartışmazsınız, sendikacılıktan bahsedemezsiniz. O nedenle bizim talebimiz, kamuda çalışanlar, memurlar, işçiler, emekliler örgütlenmiş toplu sözleşme çerçevesindeki yerlerin ötesinde bütün çalışanların bu fiyat hareketlerinden, yüksek enflasyondan korunacağı biz çözüm istiyorum. Bunun yolu da bütün ücretlileri ilgilendiren konulardan geçiyor, vergiden geçiyor, sosyal güvenlik priminden geçiyor. Benim önerim, bütün ücretlilerden 1 yıl süreyle gelir vergisi almayın” ifadelerini kullandı.