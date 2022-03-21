’Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali’ başladı

Türkiye’de ilk kez yapılan Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde izleyicileriyle buluştu.

Türk gölge oyunu ve kukla oyuncusu Hadi Poyrazoğlu’nun adını yaşatmak amacıyla Türkiye’de ilk kez yapılan ‘Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali’, Altındağ’daki 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Pek çok gölge ve kukla oyununun sahnelendiği festivale, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 27 Mart’ta sona erecek festival tamamen ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Hep Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilen festivale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gazi Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Altındağ Belediyesi, Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİT) ile çok sayıda kurum ve kuruluş destek veriyor. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Sanatçı Tamer Karadağlı ile birlikte çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

"Ankara’mız geleneksel Türk tiyatrosuna doyacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festival ile ilgili, “Bakanlığımızın ve Altındağ Belediyemizin destekleriyle Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivalimizi bugün başlatmış bulunuyoruz. Bir hafta sürecek ve 27 Mart tarihinde Dünya Tiyatrolar Günü’nde son bulacak. Ankaramız geleneksel Türk tiyatrosuna doyacak. En az 5 bin çocuğumuza ulaşılması hedefleniyor. Kukla, Karagöz bunlar bizim çok kıymetli, çok önemli değerlerimiz. Özellikle son 15 yılda bu alanda bu değerleri yaşatmak, geliştirmek anlamında önemli çalışmalara imza atmayı da başardık.”

“Çocuklarımız, gençlerimiz kuklaya, Karagöz’e, Hacivat’a doyacaklar”

Bütün Ankaralıları festivale davet eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, “Bugün Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali açılışını Altındağ’da yapmış bulunmaktayız. Çok önemli bir festival, bir hafta boyunca Ankaralılar, çocuklarımız, gençlerimiz Kuklaya, Karagöz’e, Hacivat’a doyacaklar. O bakımdan bütün Ankaralıları bu festivale davet ediyorum. Bütün etkinlikleri izlemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kukla tiyatrosunun genç nesillere gösterilmesi adına, bu festivali çok önemsiyorum”

Sanatçı Tamer Karadağlı da, festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir Ankaralı olarak böyle bir festivalin Ankara’da olmasından dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Kukla tiyatrosunun genç nesillere gösterilmesi adına, bu festivali çok önemsiyorum. Umarım her geçen yıl daha da büyüyerek uluslararası bir düzeye çıkar” diye konuştu.