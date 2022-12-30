Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gümüşhane’de yürütülen ’Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı’ çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Gümüşhane’de içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan ‘Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı’ inşaatının devam ettiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmalar çerçevesinde kısa süre içerisinde boruların döşenmeye başlanacağını ve böylelikle Gümüşhaneli vatandaşların içme suyu probleminin ortadan kalkacağını belirtti.

İnşaat çalışmalarının ardından musluklardan memba kalitesinde su akacağını dile getiren Balta, "Bildiğiniz üzere 26 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin video konferans yöntemiyle katılım sağladığı, Bahçecik Barajı’mızda su tutma töreni gerçekleştirmiştik. Temelden 67 metre yüksekliğindeki bu barajımızda tutulan su 32 metreye ulaştı. Bu barajımızdan yıllık temin edeceğimiz 5,46 milyon metreküp suyu vatandaşlarımızın çeşmelerine ulaştırmak amacıyla şimdi de isale hattı ve arıtma tesisi inşa ediyoruz" dedi.

"Gümüşhaneli vatandaşlarımızın içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacağız"

Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaatında çalışmaların 2023 yılı itibarıyla hız kazanacağını ifade eden Balta, "Bahçecik Barajı’ndan alacağımız ham suyu, inşa edeceğimiz günlük 25 bin metreküplük kapasiteli arıtma tesisine aktaracağız ve burada suyumuzu arıtacağız. Arıtma işleminin ardından, inşa edeceğimiz 30 kilometre isale hattı vasıtasıyla 5 bin metreküp kapasiteli temiz su deposuna ileteceğiz ve oradan da vatandaşlarımızın çeşmelerine ulaştıracağız. Geçtiğimiz günlerde isale hattımızın boruları şantiye sahasına indirildi. Kısa bir süre sonra borular döşenmeye başlanacak ve böylelikle Gümüşhaneli vatandaşlarımızın içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.