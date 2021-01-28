Gülistan Konağı’nda üretiliyor, Keçikoop’ta satılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2019 yılında restore edilerek sanatsal atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Gülistan Konağı’nın Türk-İslam kültürünü yaşatan önemli bir sanat merkezi olduğunu söyledi.

Keçiören Belediyesi tarafından 2019 yılında restore edilerek sanat atölyesi haline getirilen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki tarihi Gülistan Konağı, tezhip sanatı, minyatür sanatı, kaat’ı sanatı, çini sanatı, gubari hat sanatı, hat ve tuğra sanatı olmak üzere toplam 7 branşta sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Türk-İslam kültürünün yaşatılması için Gülistan Konağı’nın önemli bir merkez olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, tarih boyunca verimli bağ ve bahçeleriyle öne çıkmıştır. Gülistan Konağı da bu bağ evlerimizin en önemlilerinden biridir. Bu tarihi özelliği şimdilerde kadim Türk ve İslam sanatlarının, yeni ustalarına, temsilcilerine ilham kaynağı oluyor, bu çatı altında onların yeni eserler tasarlamasını teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Altınok, konağın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına olduğunu da söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Konağımız, 8 oda ve 1 toplantı salonuyla ziyaretçilerine tarihin izlerini taşıyan mistik bir ortam sunuyor. Aynı zamanda 1977 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmiştir. Üç katlı bir yapı olup birinci ve çekme kat araları ahşap hatıllı yığma taş ve ahşapla kaplıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Sanat ve tarihi eser meraklıları konağımıza yoğun ilgi gösteriyor.”