Gül Kreş Adası’nın minikleri Atatürk’ü unutmadı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83’üncü yılında andı.

Saat 09.05’te siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı’nı okuyan minikler, sınıflarını da poster ve bayraklarla süsleyerek Atatürk’ü ölümsüzleştirdiler. Öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma sözü verdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye için önemli milli ve manevi günleri unutmayan, bu değerleri geleceğe taşıyan Gül Kreş Adası öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek, “Bugün cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyetimizin ve devletimizin

banisi, Milli Mücadele kahramanımız, varlığı varlığımız olan büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü yıldönümünü buruk bir şekilde anıyoruz. Gül Kreş Adamızda eğitim gören öğrencilerimiz de Atatürk’ü yaşatmak için anma etkinliği yaptılar. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi iyi öğretmeliyiz. Onlar devletimizin kaderini değiştiren kahramanlarımızı tanımalı ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için yorulmadan, bıkmadan çalışmalılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız başta olma üzere tüm şehit ve gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.