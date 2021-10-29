Gül Kreş Adası’nda cumhuriyet coşkusu

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nda eğitim gören öğrenciler, Türk bayrakları ile rengârenk donatılan sınıflarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudular. Minikler, daha sonra müzik ve marşlar eşliğinde çeşitli oyunlarla Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılını kutladılar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarılması için Gül Kreş Adası’nda coşkulu bir Cumhuriyet kutlaması yapıldığını aktararak, “İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler, İsmailler, Mahmutlar hep 10 yaşında, 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gediz’de Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Cumhuriyet Bayramımız milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun. Devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.