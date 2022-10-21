Keçiören Belediyesi’ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Ata’nın huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Asırlık çınarlar Atatürk’e dua ederek, minnet duygularını dile getirdiler. Anıtkabir gezisi ile bazı yaşlılar ilk kez Atatürk’ün ebedi istirahatgahını görme imkânı bulurken, gezinin düzenlenmesi için talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da teşekkür ettiler. Anıtkabir ziyareti dolayısıyla çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden yaşlılar, “Anıtkabir’i gördüğümüz için mutluyuz. Atatürk’ü çok seviyoruz, bugün de buraya gelerek onu unutmadığımızı gösterdik. Atatürk sevgisi hiçbir zaman bitmez” diye konuştular.