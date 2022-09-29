Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı turnuvalara hazırlanıyor

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek Huzurevleri Arası Bocce Turnuvası’na hazırlık çerçevesinde Seyranbağları Huzurevi Bocce Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Türkiye Bocce Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde bir aydır çalışmalarını sürdüren ve 10 kişiden oluşan Gönül Köşkü Bocce Takımı’nın, Huzurevleri Arası Bocce Turnuvası’nda kullanacakları eşofman ve spor ayakkabıları da alınarak maçlara hazır hale getirilecek.

"Sporun yaşı yok"

Gönül Köşkü Bocce Takımı’nın antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ve turnuvalarda oldukça iddialı olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sporun yaşı yok. Bu bakımdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bağlattığı projeyi önemsiyoruz. Yaşlılarımızın hem ruhen hem de bedenen sağlıklı kalması için sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması önemli. Biz Keçiören Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yaşlılarımıza keyifli bir yaşam sunuyoruz. Bunun yanında kolektif bir organizasyonun içinde bulunarak turnuvaya katılım sağlamak bizleri en az yaşlılarımız kadar heyecanlandırıyor. İnşallah turnuvadan başarıyla ayrılacağız” dedi.