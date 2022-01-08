Gölbaşı’nın yapıları andezit taşı ile inşa edilecek, kültürel değerler Gölbaşı’nda yükselecek.

Ankara taşı olarak da bilinen andezit taşı usta eller tarafından Gölbaşı için şekillendiriliyor. Gölbaşı Belediyesi olarak ülkenin ve Gölbaşı’nın bir değeri olan bu doğal andezit taşını yapılarda kullanmaya özen gösterdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Şu anda mahalle konaklarımızı tamamen el işçiliği ile hazır hale getirdiğimiz andezit taşlarından yapmaktayız. Hem bina sağlığı hem tarihi doku ve doğal görünümü elde etmek amacıyla taş duvar imalatlarına hızla devam etmekteyiz. Gölbaşımıza ve Ankara’mıza özgü mimarileri bundan sonra yaşatacağız. Andezit taş duvar üzerine uygulayacağımız doğal ahşap mimarisi ile geçmiş ile bugünün modern mimarisini harmanlayacağız” dedi.

Taş üreticilerine destek sağlanacak

Hayata geçecek olan proje ile Gölbaşı’na özgü bir değere sahip çıkarken, taş üreticilerine de destek sağlanacağını sözlerine ekleyen Başkan Şimşek, “Andezit taşımızla Ankaramızın dokusuna uygun mimari yapılar ortaya koyarken; yerli malzeme kullanarak taş üreticilerimize de destek sağlamış olacağız. Salgın dönemi bizlere tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli ürünler tercih etmenin tam zamanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem cebimiz hem ekonomimiz hem de milli dayanışmamız için her zaman bu bilinçle hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.