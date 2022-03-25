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Gölbaşı’nda ‘Yerel Yönetimler, Spor ve İletişim Paneli’

Gölbaşı’nda düzenlenen ‘Yerel Yönetimler, Spor ve İletişim Paneli’nde spor alanına genel bakış, sporun geleceği, iletişimin etkisi ve yerel yönetimlerin rolü ele alındı.

ANKARA 25.03.2022, 13:09
Gölbaşı’nda ‘Yerel Yönetimler, Spor ve İletişim Paneli’

Gölbaşı’nda düzenlenen ‘Yerel Yönetimler, Spor ve İletişim Paneli’nde spor alanına genel bakış, sporun geleceği, iletişimin etkisi ve yerel yönetimlerin rolü ele alındı.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan, Stratejik İletişim Danışmanı Hayret Sümer ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Deniz Gürel, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen ‘Yerel Yönetimler, Spor ve İletişim Paneli’nde öğrencilerle bir araya geldi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşmacılar bilgi birikimlerini paylaştı, kendi alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gölbaşı’nın spor yapmak için oldukça zengin ve avantajlı bir bölge olduğuna dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ilıkan, yaptıkları spor kompleksi ve yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Ilıkan, “Gölbaşı çok avantajlı bir bölge. Bozkırın ortasında gölleri ve doğasıyla Ankara’nın markası haline dönüşmüş bir ilçe. Gölbaşı Ankara için bir şans. Üniversite kampüsleriyle tercih edilen de bir ilçe. Bu, bölgenin tanınırlığını arttırıyor. Kent merkeziyle ilçe arasında bir ulaşım problemi var. Büyükşehir tarafından doğru bir sistem kurulsa, ulaşılabilir kılınsa tercih daha da artacaktır. Gölbaşı Belediyesi olarak üniversite şehri olan Gölbaşı’nda gençleri ve üniversite öğrencilerini spora yönlendirmek için birçok tesisi kendilerine hizmete sunduk. Üniversite öğrencilerimizi Gölbaşında misafir ederken onlar için her türlü sportif aktiviteyi sunmak için çalışmalarımız hızla sürüyor.” Mogan Gölü’nde su sporlarının yapılması için tesis girişimlerinin devam ettiğini anlatan Ilıkan, “Her bölgenin doğasına uygun bir branşlaşma gerekiyor. Dağlık ve engebeli bir bölgedeyseniz dağcılık veya tırmanma sporunu yaygınlaştırırsınız. Gölbaşı’nda her cümlenin öznesinde su var. Mogan Gölü’nde yelkenlerin yüzmesi gerekiyor. Yaygınlaşırsa bu alanda da talep artacaktır. Her yapılan aktivite yeni bir bakış açısı sağlıyor” dedi.

"Her bir sosyal ağ haber yayma merkezi"

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Deniz Gürel, pandemi sürecinin de sporun önemini arttırdığına dikkat çekerek, spor alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin gelecekte avantajlı konumda olacaklarını vurguladı. İletişim dünyasındaki değişim üzerine değerlendirmelerde bulunan Gürel, “Bilgi ve iletişimin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Yanı başımızda Rusya-Ukrayna savaşına bakıyoruz bir yanda Rusya’nın balistik füzeleri diğer yanda Ukrayna’nın iletişim bombalarını görüyoruz. Böyle bir değişik dönem. Habercilik de çok değişti. Son beş yılda bizim yaptığımız iş siyah ile beyaz gibi oldu. Herkes artık doğal bir gazeteci oldu. Herkes birbirine WhatsApp’dan, sosyal medyadan haber veriyor. İnsanlar artık aradığı haberi bulmaya başladı, istediği gibi haber almaya başladı. Habercilik çok ciddi bir geçiş döneminde. İnternet haberciliği çok popüler. Ancak internet haberciliğinin bir anayasası yok. İnsanlar birbirinin yüzüne söylemeyeceği şeyleri sosyal medya aracılığı ile söylemeye başladı. Habercilik dijitalleştiği için her bir sosyal ağ da haber yayma merkezine dönüştü. Hem spor haberciliğinin hem de diğer haberciliğin yeniden tanımlanma dönemindeyiz. İnşallah iyi bir geçiş olur. Yanlış bilginin yayılışında yaşananları görüyoruz” diye konuştu.

“Spor haberciliğinde neden hep futbol ön planda” sorusunu da yanıtlayan Deniz Gürel, “Futbol da, basketbol da bir endüstri. Bu endüstri alanlarının zaman zaman yükseliş trendleri, zaman zaman da düşüş trendleri oluyor. Bunu da belirleyen temel faktör ekonomi. Ekonomisi güçlü olan branş haliyle dünyada popüler oluyor” dedi.

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