Gölbaşı’nda okullar arası ambalaj atığı toplama kampanyası başlıyor

Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki okullarda ambalaj atığı toplama kampanyası başlatıyor.

Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki okullarda ‘Ambalaj Atığı Toplama Kampanyası’ başlattı. Kampanya hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gençlerde ve çocuklarda çevre bilinci oluşturma noktasındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak okullar arası ‘Ambalaj Atığı Toplama Kampanyası’ başlattıklarını duyuran Başkan Şimşek proje hakkında şunları söyledi:

“Gölbaşı ilçe genelindeki okullarımızda 20 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kampanyamızın startını verdik. Öğrencilerimiz öğretmenleri aracılığıyla okullarında biriktirdikleri kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıklarını, belediyemizin anlaşmış olduğu firmalara teslim edecekler. Teslim ettikten sonra kendilerine makbuzlarını da teslim edeceğiz. Kampanya sonunda toplanan atıklar örneğin 500 kg ise 500 puana erişmiş olacaklar. Bu puanları sayesinde hazırlamış olduğumuz hediye listesinden istedikleri hediyeleri seçerek alabilecekler.”

Kampanyanın geri dönüşümde farkındalık oluşturduğunu söyleyen Şimşek, “Bu kampanyamız sayesinde öğrencilerin geri dönüşüm konusunda farkındalığını artırmayı ve alışkanlık edinmelerini amaçlıyoruz. Bu projemizde emeği geçen Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu dünya hepimizin. Gelecek günler bizlerin ellerinde şekillenecek. Siz değerli çocuklarımızı kampanyamıza destek vermeye ve sürpriz hediyelerini almaya davet ediyorum” diye konuştu.