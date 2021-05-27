Gölbaşı’nda kişi başına düşen yeşil alan sayısı arttı

Gölbaşı Belediyesi park ve bahçelerini yaza hazırlamaya devam ediyor. Bir yanda sevgi çiçekleri kendine has güzelliği ile büyülerken, bir yanda da park ve bahçelere dikilen çiçekler Gölbaşı’nın eşsiz doğası ile bütünleşiyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesi ile yeşil alan, çocuk oyun alanlarında peyzaj, çim biçme, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Dünyada sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik bir tür olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlikede olduğu belirlenen sevgi çiçeğinin Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından özenle korunduğunu aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ankara’daki 12 adet coğrafi işaret içindeki tek çiçek olan sevgi çiçeği, ziyaretçiler tarafından Gölbaşı Sevgi Çiçeği Yetiştirme ve Sergi Alanı’nda görülebiliyor. Sevgi çiçeğinin gelecek nesillere aktarılması ve nesli tükenmekte olan bu bitkinin korunması için Bahçelievler Mahallesi’ne Gölbaşı Sevgi Çiçeği Rezerv Alanı oluşturulmuştur. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaz döneminde vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Gölbaşı’mızın park ve bahçelerini de çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyor. Gölbaşı’nda bulunan tüm park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

2020 yılında 205 bin 400 adet ilçe genelindeki çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapıldığını belirten Başkan Şimşek şunları söyledi:

“Dikilen mevsimlik çiçek ve çok yıllık bitkilerin 178 bin adedi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz içerisinde bulunan seramızda üretiliyor. 2020 yılında üretilen ve alınan toplam 383 bin 400 mevsimlik çiçeğin de dikimini gerçekleştirdik. Daha yeşil bir Gölbaşı için ilçemizin çeşitli bölgelerine 46 bin 217 ağaç ve çalı dikimi de sağladık.”

2019 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 27 bin 84 metrekareden 27 bin 89 metrekareye çıkarıldığını aktaran Başkan Şimşek, “Bu da 138 bin 944 kişi demek. Dünya standartlarındaki kentlerdeki ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10 metrekare olarak düşünülürse, yeşil alan bakımından ilçemizde yaşayan kişiler standartların üzerinde yeşil alana sahiptir” diyerek sözlerini noktaladı.