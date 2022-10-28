Gölbaşı’nda Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Ankara Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Şimşek, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline kaymakamlık ve belediye adına çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gölbaşı Belediyesi, yarın da saat 12.30’da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde "Zaferin 99. Yılında Ata’mızın İzinde" sloganıyla ressam Nevzat Can’ın “Atatürk Portreleri-7” resim sergisinin açılışını yapacak, saat 16.00’da Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde Rahmankul Han Emekliler Konağı’nı hizmete açacak.