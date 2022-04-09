Gölbaşı’nda çocuklar “Şenlik” ile doyasıya eğlendi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ara tatile çıkan öğrenciler için çocuk şenliği düzenledi. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ara tatile çıkan öğrenciler için çocuk şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar, yüz boyama, survivor parkuru, balon dağıtımı, büyük boy zıpzıp, top havuzu benzeri birçok etkinlik ile doyasıya eğlendi. Ayrıca alanda kurulan pamuk şeker standı ise çocukların şeker tadında bir gün geçirmelerini sağladı. Anne baba ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenerek, fotoğraf çektirdi. Oyun alanlarında ve parkurlarda eğlenen çocukların mutluluğuna ortak olan Şimşek, yaz boyunca çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyleyerek, şenliğe katılan ailelere teşekkür etti.

Gün boyu süren şenlikte çocuklar eğlencenin keyfini yaşarken, aileleri de “Çocuklarımız bu etkinlikle mutlu oldu. Çok güzel bir şenlik oldu” diyerek etkinliği düzenleyen Şimşek’e teşekkür etti.