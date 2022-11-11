Gölbaşı’nda atık getirme merkezi faaliyete geçti

Başkent’te ‘Sıfır atıkla geleceğe nefes oluyoruz’ sloganıyla kurulan atık getirme merkezi faaliyete başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen atık getirme merkezinde, atıkların denetlenmesi ve toplanması sağlanarak, kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçilecek. Açılış konuşmasında sıfır atık sayesinde geleceğe destek olmanın önemine vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, “Geri dönüşüme destek, geleceğe destektir. Sıfır atık sayesinde geleceğe nefes oluyoruz. Sıfır atık ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri kazanılmasını sağlıyoruz. Bu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan’ın himayesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesidir. İlçemizin modern ve yaşanabilir kent görünümüne kavuşmasını, vatandaşımıza daha etkin ve verimli hizmet verilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kurulan merkezde çocuklar için birçok etkinlik düzenleneceği bilgisini veren Şimşek, “Merkeze gelen çocuklarımıza farkındalık eğitimleri ve bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz. Birçok atık merkezinde bulunmayan ama Gölbaşı’nda kurduğumuz atık getirme merkezinde bulunan kompost makinesiyle çocuklarımıza atıkların geri dönüşümünü uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu sayede geleceğin bilinçli bireylerini hem trafik alanında hem de çevre alanında geliştireceğiz. Belediye çalışanlarımızın geri dönüşümlerle ilgili meydana kurmuş olduğu bu parkta her şey geri dönüştürülmüş materyaller ile hazırlandı. Hazırlanan park ekipmanları iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili anlamlı mesajlar içeriyor. Çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya hız veriyoruz” dedi.

“Amacımız çocuklara ve vatandaşlara çevre bilincini aşılamak”

Merkezin geri dönüşüm dışında çocuklara çevre bilincini aşılamak adına değerli bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Çevre Mühendisi Sema Cankurtaran, “Burada gördüğünüz atık getirme merkezi 470 metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş olan, 14 adet ayrı ayrıştırılabilen atıkların depolanabileceği alan oluşturmaya çalıştık. Amacımız, Gölbaşı’nda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çocuklara ve vatandaşlara çevre bilincini aşılamak ve burada eğitimler vermek. Alanımızda dört adet ayrı yer bulunmaktadır. 14 adet ayrıştırılabilen yerler, depolama alanları, sıfır atık eğitim merkezi ile atık malzemelerden oluşturduğumuz parkımız ve yeşillendirme alanımız bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açılış, çocuklar tarafından getirilen atıkların geri dönüşüm merkezinde konteynerlerle ilk atımının yapılmasının ardından sona erdi.