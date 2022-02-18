Gölbaşılı kadınlara özel Bergen ve Eren filmi gösterimi

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle bin kadın ‘Bergen’ ve ‘Kesişme-İyi ki Varsın Eren’ filmlerini izleyecek.

Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik sosyal faaliyetleri devam ediyor. Daha önce kadınlar için Şanlıurfa turu düzenleyerek 400 kadını geziye gönderen Başkan Ramazan Şimşek ve belediye ekipleri, bu defa arabeskin unutulmayan kadın seslerinden Bergen ve kahraman şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan filmlere bin Gölbaşılı kadının gitmesi için hazırlıkları tamamladı. Ankara Oran’daki bir alışveriş merkezinde 4-5 Mart’ta ”Bergen“ filmini izlemeye 500 kadını götürecek olan Gölbaşı Belediyesi, 6-7 Mart’ta ise yine 500 kadını "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" filmi ile buluşturacak.

”Kadınlarımız için sosyal faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz“

Kadınların aktif olarak sosyal faaliyette bulunmaları için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bu konudaki planlamalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Şimşek, ”Kadınlarımız için açtığımız kurslar, düzenlediğimiz geziler ve sosyal etkinliklerle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi sosyal faaliyet alanında da kadınlarımızın aktif olmaları bizler için çok önemli. Yüzü gülen kadınlar, mutlu aileler ve çocuklar olmasına sebep olur. Bizler de Gölbaşılı vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz“ dedi.

Daha önce yaptıkları etkinliklere gösterilen yoğun ilginin kendisini oldukça memnun ettiğini söyleyen Şimşek, ”Gölbaşı Belediyesi olarak yaptığımız etkinliklere ve projelere her gün bir yenisini ekliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alışılagelmiş belediyecilik anlayışını değiştirerek her alanda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Arabesk müziğin böylesine değerli bir sesinin hikayesinin anlatıldığı Bergen ve ülkemizin kahraman evladı için çekilen Eren filmlerine tüm Gölbaşılı kadınlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.