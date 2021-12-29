banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

Gölbaşı Zabıtası yeni yıl öncesi vatandaş için denetimde

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022’ye sayılı günler kala yoğun çalışmalarına devam ediyor. Gölbaşılıların huzur ve refahı için çalışan ekipler, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

ANKARA 29.12.2021, 12:52
Gölbaşı Zabıtası yeni yıl öncesi vatandaş için denetimde

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022’ye sayılı günler kala yoğun çalışmalarına devam ediyor. Gölbaşılıların huzur ve refahı için çalışan ekipler, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve emniyeti için denetime çıkan ekipler, detaylı incelemeler yaptı. Marketler, fırınlar ve manavlar dahil olmak üzere kuruyemişçiler ile pastaneleri de gezen zabıta ekipleri, ürünler ve fiyatlar üzerine sıkı kontroller gerçekleştirdi. Ürünlerin paketlenmesi ve son kullanma tarihleri hakkında da özenli hijyen incelemeleri yapan Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, kullanıma uygun olmayan ürünlerin raftan kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

2021 yılı boyunca 21 bin 660 denetim gerçekleştiren Zabıta ekipleri, Covid-19 kapsamında ise 15 bin 794 denetim gerçekleştirerek vatandaşın güvenliği için fahiş fiyatlara ve uygunsuz ürün satışına izin vermedi. Alo Zabıta, Başkent 153, Hilal Masa, e mail, CİMER ve dilekçe ile gelen bin 335 şikayeti değerlendirerek sonuçlandıran Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; kurallara uymayan 59 esnafa ve pazar esnaflarına 5957 sayılı kanuna göre işlem yapılarak ceza almaları için belediye encümenine sevk edilmeleri sağlanmıştır.

“2022 yılında da hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz”

Zabıta ekiplerinin yoğun çalışmalarının sonuçlarından oldukça memnun olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni yıla dair mesajlar verdi. Şimşek, “Vatandaşımızın huzur ve refahı için Gölbaşı Belediyesi olarak; tüm kadrolarımızla hemşerilerimize en kaliteli hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz de yaptıkları denetimle, yılbaşı öncesi uygunsuz fiyatlandırma yaparak vatandaşı mağdur etmek isteyenlerin önüne geçti. Yeni yılın bizlere getireceği bütün güzelliklerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2 yıldır süren salgının son bulmasını ve ülkemiz için daha güzel günlerin gelmesini temenni ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak, yeni yılda da vatandaşlarımıza en özenli ve kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimiz ile Gölbaşını kalkındırarak, hak ettiği yere getireceğiz. 2022 yılında da hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz“ açıklamasında bulundu.

Gösterdikleri yoğun çalışmalardan ötürü zabıta ekiplerine teşekkürlerini sunan Başkan Şimşek, "2022 yılında da denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve en özenli hizmeti alabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8