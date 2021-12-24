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Gölbaşı zabıtası vatandaşın güvenini boşa çıkarmadı

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin özverili çalışmaları ve gösterdiği yoğun çaba, Gölbaşılıların huzur ve refahını üst seviyeye çıkardı.

ANKARA 24.12.2021, 10:29
Gölbaşı zabıtası vatandaşın güvenini boşa çıkarmadı

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin özverili çalışmaları ve gösterdiği yoğun çaba, Gölbaşılıların huzur ve refahını üst seviyeye çıkardı.

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerince 2021 yılı içinde 21 bin 660 denetim yapılırken, olumsuzluk görülen 503 iş yerine ihtarname tanzim edilerek süre verildi, süre sonunda takibi yapılarak sonuçlandırıldı. Son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünler toplanarak Sağlık İşleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile imha işlemleri gerçekleştirildi. 421 seyyar satıcı satıştan men edilerek ilçe dışına çıkarıldı, uyarılara uymayan 78 satıcıya cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde çevre kontrolleri yapılarak çevre kirliliğine sebep olan bin 21 afiş toplandı. Olumsuzlukların giderilmesi için durmaksızın çalışan ekipler, Alo Zabıta, Başkent 153, e-Belediye, Hilal Masa, e-mail, CİMER ve dilekçe ile gelen bin 335 şikâyeti değerlendirerek sonuçlandırdı. Kurallara uymayan 59 esnafa, pazar esnaflarına 5957 sayılı Kanun’a göre işlem yapılarak belediye encümenine sevk edilmeleri sağlandı. İlçede kurulan semt pazarlarının ve hayvan pazarının kurulumu sağlanarak gerekli denetimler yapıldı, 4 bin 296 esnaf denetlendi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler doğrultusunda 15 bin 794 esnafı denetleyerek İSDEM Sistemi’ne girişleri yapan Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, ana cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske ve mesafe konusunda bilgilendirme anonsları yaptı.

Fahiş fiyatlara dur dendi

Fahiş fiyat uygulanması hususunda özellikle dikkatli davranan Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe içerisinde bulunan süpermarket, market ve bakkallarda denetimler yaparak aynı marka ürünlerin oluşturduğu fiyat tabloları gereği yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirimlerde bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunarak teslim edilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen sosyal çalışmalarda görev alan zabıta

ekipleri, ilçedeki kamu kurumlarıyla koordineli olarak yapılan çalışmalarda vatandaşa destek için hazır bulundu.

“Vatandaşa hizmet için buradayız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Zabıta ekiplerimiz, diğer tüm müdürlüklerimiz ve çalışma arkadaşlarımız gibi büyük bir özveri ile çalışmış ve Gölbaşımızı daha güvenli bir hale getirmede büyük rol oynamıştır. 2019 yılından bugüne yapılan çalışmalar, ilçemiz için verdiğimiz mücadelenin canlı bir kanıtıdır. Göreve geldiğimiz günden beri amacımız halkımızın güvenini boşa çıkartmamaktı, geldiğimiz noktada bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Vatandaşa hizmet için buradayız. Özveri ile çalışan zabıta ekiplerimize ve onlara görevlerini yaparken yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha güvenli bir Gölbaşı için durmadan çalışmaya devam edeceğiz“ dedi.

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