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Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor

GÖLBAŞI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SEBEBİYLE BOŞALAN PARK VE BAHÇELERİNİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor

GÖLBAŞI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SEBEBİYLE BOŞALAN PARK VE BAHÇELERİNİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

26 Mayıs 2020 Salı 09:06
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Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sokağa çıkma yasağı sebebiyle boşalan park ve bahçelerini düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Fen İşleri ekipleri tarafından boş kalan sokak ve caddelerde bakım, onarım ve asfalt işlemleri devam ederken, park ve bahçelerin de bakım çalışmaları sürüyor. Gölbaşı Park ve Bahçeler ekiplerince park ve bahçelerdeki ağaçlar budanıp uzayan cimler biçilirken, kaldırım ve havuzlar da onarılıp yenileniyor. Mevsimlik çiçeklerin yerini aldığı park ve bahçelerin cıvıl cıvıl görüntüsü ile sağlıklı günlere hazırlandığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çalışmalarımız ilçe genelindeki tüm sokak, kavşak, refüj, park ve bahçelerde sokağa çıkma yasağı sonrasında da planlı şekilde devam edecek. Atatürk Sahil Parkı’na 25 bin adet mevsimlik petunya çiçeği ekildi. 60 bin adet daha Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler serasında üretilen kadife çiçeği ekimini yapıyoruz. Huzurla bir arada olacağımız günlerin gelmesi dileğiyle” dedi.

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