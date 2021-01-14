banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT

Gölbaşı mesleki eğitimle gelişiyor

Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi”nin bu alanda önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

ANKARA 14.01.2021, 15:26
2
Gölbaşı mesleki eğitimle gelişiyor

Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi”nin bu alanda önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kasım 2019’da Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bigihan liderliğinde başvurusu yapılan “Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi” hibe desteği alarak, 25 Haziran 2020 tarihinde başladı. Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerini artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile bu alanda önemli katkılar sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan robotik kodlama atölyeleri, Kaymakamı Tülay Baydar Bigihan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, Bala İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar, Okul Müdürleri Muammer Soylu, Ömer Akgümüş, proje ekibi Semiha Özkul, Emrah Tokyürek, Osman Kutluer, Hüseyin Gökçe, Ayfer Tokyürek ve bilişim öğretmenleri ile birlikte zoom bağlantısı ile eğitim alan 55 öğretmenin katılımıyla açıldı.

Açılın ardından konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı’nda bu projenin yürütülmesinin mesleki eğitimin nitelikli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ara eleman ihtiyacı karşılanacak

“Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor Projesi” ile geleceğin bilişimcilerinin yetişmesine imkân tanınacak. RoboKaratay Projesi kapsamında Ankara’daki Mesleki Eğitim Anadolu Lisesi’nin teknolojik/eğitim altyapısını iyileştirip geliştirerek bilişim ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılamak, öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak, erken yaşta bireylerin bilişim teknolojileri ile tanışmasını sağlayıp bilişim alanına nitelikli öğrenciler kazandırmak, bütün bunların sonucunda Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Proje kapsamında Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Baldudak Ortaokulu’nda oluşturulacak Robotik Kodlama ve İnovasyon Atölyeleri ile öğrencilerin daha nitelikli eğitim almaları sağlanacak. Zehra Gökçe Anaokulu’nda lego setleri ile bilişim teknolojilerine merakı sağlayarak öğrencilerin meslekleri erken yaşta tanımaları sağlanacak. Gölbaşı Sanayi Sektörü İhtiyaç Analizi yapılarak mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan bölüm ve dalların tespiti yapılacak.

Bilişim öğretmenlerine 3 D tasarım, robotik kodlama ve siber güvenlik eğitimleri verilerek öğretmenlerin nitelikleri artırılacak, Meslek Lisesi Bilişim öğrencilerine ERP ve Solidwork eğitimleri verilerek ek sertifikasyon ile öğrencilerin istihdam edilmeleri noktasında katkı sağlanacak. Atölyelerde bilişim bölümü öğrencilerinin eğitimleri ve ürün geliştirme çalışmaları yapılarak patent ve faydalı model başvuruları ve yarışmalara katılım sağlanacak, bu sayede daha nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sağlanmış olacak. Ortaokul öğrencilerinin mesleki eğitime yönlendirilmesi ve farkındalığın artırılması noktasında atölyelerde uygulama ve ürün geliştirme çalışmalarına katılımları sağlanarak, böylelikle daha nitelikli ortaokul öğrencilerinin mesleki eğitimi tercih etmelerine katkı sağlanmış olunacak. Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknopark’a sektör gezileri düzenlenerek mesleki eğitime ilişkin öğrencilerde olumlu algılar oluşturulması sağlanacak. Meslek Liseleri, sektör ve ortaokul ve liselerin yer aldığı mesleki fuarı da içine alan CODEFEST etkinliği gerçekleştirilerek, mesleki eğitimde farkındalığın artırılmasına katkı sağlanacak.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12