Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde vatandaşlara belediyeden yemek ikramı

Kurban Bayramı’na Gölbaşı Belediyesi’nin Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde hazırladığı alanda bayram namazını kılarak başlayan vatandaşlara bayram namazı sonrası belediye çalışanları çorba ikramında bulundu. Kesim tesisinde vatandaşlara sabah çay, poğaça, öğlen yemeği olarak kavurma, çocuklar için oluşturulan çocuk oyun alanında da çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü, Türkiye’nin en donanımlı ve modern Kurban Satış ve Kesim Tesisimizde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarının hijyenik ve modern bir ortamda kesimini gerçekleştirmek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağlıyoruz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Kurban Bayramı’nın Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ve Türk-İslam âlemine sağlık, huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Ankara’nın dört bir yanından kesim alanına gelen vatandaşlar, Kurban Kesim Noktaları’nda sıkışıklık olmaması ve belediye temizlik personellerinin alanı düzenli şekilde temizlemesi nedeniyle memnuniyetlerini belirterek, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi gibi özellikli bir alanın başka bir yerde olmadığını belirttiler.