Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda restorasyon çalışmaları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı doğal dokusunu koruyarak restore edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında bulunan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın restorasyon çalışmaları için harekete geçti. İnşaasına 1920’li yıllarda başlanan ve 1929 yılında tamamlanan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı dokusuna uygun olarak restore edecek olan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, tarihi yapıda gerçekleştirilecek projeyi hazırlarken sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüş ve önerilerini de aldı.

“Restorasyon çalışmalarımızı bu yıl içinde tamamlıyoruz”

Sosyal Medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, tarihi Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Burası Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlarımızın ekmek ihtiyacını karşılayan, Milli Mücadele’nin maddi ve manevi en önemli kapılarından; Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı. Tarihi yapımızın doğal dokusunu koruyarak restorasyon çalışmalarımızı bu yıl içinde tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli bir sivil mimari yapıyı koruyup gelecek nesillere aktarmış olacağız”

Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak tarafından Büyükşehir Belediyesine hibe edilen ve Cumhuriyet Dönemi’ne ışık tutan tarihi konağı yeniden ayağa kaldırarak kent turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, proje çalışması tamamlanan tarihi binada gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Gölbaşı ilçemizin Hallaçlı Mahallesi’nde bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın önündeyiz. Mehmet Ağa’nın kızı değerli Andaç Hanımefendi, konağı belediyemize karşılıksız bağışladı. Kültür ve Tabiat Kurulu’na projemizi sunduk. Projemiz 2022 yılının Mayıs ayında kabul edildi ve sonra uygulaması için ihale çalışmalarımız başladı. Sonuç itibarıyla aralık ayı içerisinde ihalemizi gerçekleştirdik. Yılbaşından sonra da restorasyon çalışmamız başlayacak. Ankara’nın kırsaldaki en önemli örneği diye nitelendireceğimiz böylesine önemli bir sivil mimari yapıyı koruyup gelecek nesillere aktarmış olacağız.”

Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere gıda desteği sağlayan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı için proje çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, tarihi binanın restorasyon çalışmalarını ise ocak ayı içerisinde başlatacak.