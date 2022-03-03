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Gölbaşı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete açılıyor

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayvan severlerden gelen çağrı ve can dostların hayat standartlarını korumaya almak üzerine harekete geçti. Şimşek, Gölbaşı Gölbek Mahallesi’nde 50 bin metrekare üzeinde hayata geçecek olan mega projenin müjdesini verdi.

ANKARA 03.03.2022, 11:00
Gölbaşı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete açılıyor

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayvan severlerden gelen çağrı ve can dostların hayat standartlarını korumaya almak üzerine harekete geçti. Şimşek, Gölbaşı Gölbek Mahallesi’nde 50 bin metrekare üzeinde hayata geçecek olan mega projenin müjdesini verdi.

Can dostları sokaklarda maruz kaldıkları tehlikelerden korumak, aynı zamanda sokak hayvanlarından korkan ve endişe eden vatandaşların endişelerini azaltmak amacıyla yola çıktıkları projenin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor, trafik kazalarıyla canlarını kaybediyor. Kimi açlık, susuzluk ve hava koşulları ile mücadele ederken yaşama haklarından oluyor. Bu duruma sessiz kalamaz, biz evlerimizde huzurla güvenle yaşarken onları kapı önünde bırakamazdık. Dostlarımızı bir yere kapatmaktan ziyade onlara doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Serbestçe gezebilecekleri, doğal ahşap kulübelerinin olduğu kafeslenmeyecekleri, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz ve eğitmenlerimiz görev yapacak. Türkiye için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz”

Doğaya dost bir tesis yükseliyor

Projenin detaylarını aktaran Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Oğuzhan Aydınlı ise Gölbaşı Gölbek mahallesinde 50 bin metrekare arsa üzerinde kurulu olan barınakta 240 adet padok yani açık ve kapalı yaşam alanlarının mevcut olduğunu söyleyerek “Tesisimizde 1500 metrekare alanda köpek eğitim parkuru ve 3 farklı bölgeden oluşan toplamda 10.000 metrekare doğal yaşam alanı ve bu alan içerisinde yaklaşık 500 adet korumalı köpek kulübesi bulunacak. Tesiste kullanılan arıtma tesisi sayesinde sulamada ve temizlikte kullanılan sular geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kazandıracak olup, doğaya dost bir tesis oluşturulması amaçlanmaktadır. İçerisinde çeşitli yapılarımız ve idari binalarımız mevcut. Bu idari binamızın içinde dostlarımıza kısırlaştırma yapabileceğimiz bir ameliyathane var. Ayrıca alanda eğitim ve veterinerlik hizmeti de vereceğiz. Burada örnek veriyorum karantina bölgesi olacak. Hasta hayvanlarımızı diğer hayvanlar ile bir araya getirmeyecek, başka bir alanda misafir edeceğiz. Anne ve yavru canları da diğer canlılar tarafından zarar görmemeleri için ayrı bir bölümde tutacağız. Eğitime ihtiyacı olan canlılarımız var. Onlar için de ayrı bir bölüm hazırladık. Buradaki eğitmenlerimiz ile onları eğitime tabi tutacağız” dedi.

İrtibat merkezleri kurulup, 7/24 güvenlik önlemi alınacak

Kuracakları mama depolama alanları sayesinde hayvan severler ve can dostlar arasında bir köprü olacaklarını da ifade eden Mustafa Oğuzhan Aydınlı şunları söyledi: “Dostlarımızın burada sıkılmamaları için gerekli bütün imkanları sağlıyor olacağız. Depolama alanımız mevcut. Mamaları depolayacağız. Merkeze bağlı iki veya üç irtibat noktası olmasını planlıyoruz. Hatta birinin temelini attık. Bu irtibat merkezlerinde dostlarımıza dair gıda, ilaç veya farklı materyallerden oluşan yardım veya destek sunmak isteyen hayvan severlerimizin yardımlarını ulaştıracağız. Bu irtibat noktaları ile hem hayvan severlere hem de misafirlerimize dokunmuş olacağız. İşi sayılara dökmeden dostlarımızı en konforlu en güzel şekilde nasıl misafir edebiliriz diye yola çıktık.”

Bu alanlarda; Karantina Bölümü, Yavrulu Köpekler Bölümü, Küçük Köpekler Bölümü

, Büyük Köpekler Bölümü, Eğitim Gören Köpekler Bölümü, Ameliyat sonrası gözlem bölümü. Yaklaşık 200 metrekare idari bina içersinde ameliyathane ve veteriner odaları (hepa filtreli olacak şekilde mikrobik ortam oluşmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş ve imal edilecektir)

Tesisin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 300 metrekare depolama binası içerisinde tesise ait mama deposu, soğuk hava ve temiz su depoları ile arıtma tesisi bulunmaktadır.

Tesisde 1500 metrekare alanda köpek eğitim parkuru ve 3 farklı bölgeden oluşan toplamda 10.000 metrekare doğal yaşam alanı, bu alan içerisinde yaklaşık 500 adet korumalı köpek kulübesi

Tesiste kullanılan arıtma tesisi sayesinde sulamada ve temizlikte kullanılan sular geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kazandıracak olup, doğaya dost bir tesis oluşturulması amaçlanmaktadır.

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