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Gölbaşı Belediyesi’nden sokak hayvanları için mega proje

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde başlatılan ve yapımı devam eden Türkiye’nin en donanımlı ve modern ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sona gelindi.

ANKARA 11.05.2022, 12:40
Gölbaşı Belediyesi’nden sokak hayvanları için mega proje

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde başlatılan ve yapımı devam eden Türkiye’nin en donanımlı ve modern ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sona gelindi.

Gölbaşı’nın Gölbek Mahallesi’nde 50 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçecek olan mega projede basın mensupları ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri ile bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek açıklamalarda bulundu. Can dostlarını sokaklarda maruz kaldıkları tehlikelerden korumak, aynı zamanda sokak hayvanlarından korkan ve endişe eden vatandaşların, çocukların endişelerini azaltmak amacıyla yola çıktıkları projenin detaylarını aktaran Şimşek, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra harekete geçtik ve bir alan araştırması yaptık. Burayı bulduk. Köylülerimizle istişare ederek, Gölbaşı Belediyesi’nin kendi arsası üzerine bu merkezi yaptık. Burayı yapmaktaki amacımız insanlarımızın rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak ve sokak yavanlarını huzurlu ve güzel bir ortamda muhafaza etmek. Bu alanı biz belediye olarak kendi imkânlarımızla yaptık.”

“Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor, trafik kazalarıyla canlarını kaybediyor. Kimi açlık, susuzluk ve hava koşulları ile mücadele ederken yaşama haklarından oluyor” diyen Şimşek, “Bu duruma sessiz kalamaz, biz evlerimizde huzurla güvenle yaşarken onları kapı önünde bırakamazdık. Dostlarımızı bir yere kapatmaktan ziyade onlara doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Serbestçe gezebilecekleri, doğal ahşap kulübelerinin olduğu, kafeslenmeyecekleri, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz ve eğitmenlerimiz görev yapacak. Türkiye için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"Projemiz Türkiye‘ye örnek olacak"

Gölbek Mahallesi’nde 50 bin metrekare arsa üzerinde kurulu olan barınak hakkındaki detayları da aktaran Şimşek, “249 adet padok, karantina alanı, kısırlaştırma merkezi, ameliyathane, rehabilitasyon alanı, yem üretme tesisi, hayvan morgu, temizleme alanı, eğitim parkurları ve doğal yaşam alanları yer alacak. Beşer bin metrekarelik alanları ise hayvanlarımızın serbest dolaşma ve kulübelerinin olduğu bir yer olarak konumlandırdık. Peyzajı ve teknik özellikleri ile Ankara’ya ve Türkiye’ye örnek olacak hayvan rehabilitasyon merkezimizi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Projenin diğer detaylarını da aktaran Şimşek, “Tesisimizde bin 500 metrekare alanda köpek eğitim parkuru ve üç farklı bölgeden oluşan toplamda 10 bin metrekare doğal yaşam alanı ve bu alan içerisinde yaklaşık 500 adet korumalı köpek kulübesi bulunacak. Tesiste kullanılan arıtma tesisi sayesinde sulamada ve temizlikte kullanılan sular geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kazandırılacak olup, doğaya dost bir tesis oluşturulması amaçlanmaktadır. İçerisinde çeşitli yapılarımız ve idari binalarımız mevcut. Bu idari binamızın içinde dostlarımıza kısırlaştırma yapabileceğimiz bir ameliyathane var. Ayrıca alanda eğitim ve veterinerlik hizmeti de vereceğiz. Burada örnek veriyorum karantina bölgesi olacak. Hasta hayvanlarımızı diğer hayvanlar ile bir araya getirmeyecek, başka bir alanda misafir edeceğiz. Anne ve yavru canları da diğer canlılar tarafından zarar görmemeleri için ayrı bir bölümde tutacağız. Eğitime ihtiyacı olan canlılarımız var. Onlar için de ayrı bir bölüm hazırladık. Buradaki eğitmenlerimiz ile onları eğitime tabi tutacağız. İrtibat merkezleri kurulup, 7/24 güvenlik önlemi alınacak” dedi.

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