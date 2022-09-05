Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği

Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında yaptığı çalışmalarla eğitime destek vermeye devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullara boya desteğinde bulundu.

“Amacımız, yavrularımızın temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarıdır"

Donanımlı bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanında kurumların fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmanın önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Tavan, duvar ve dış cephe boyası gibi boyaları okullarımıza teslim ediyoruz. Bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda öğrencilerimizin daha temiz, güzel, sağlıklı, hijyenik sınıflarda eğitim görmeleri için sosyal belediyecilik doğrultusunda desteklerimize son sürat devam edeceğiz" dedi.