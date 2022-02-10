Gölbaşı Belediyesi’nden miniklere yeni hediye

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayata geçirdiği projelerle Gölbaşılı ailelerin ve çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin yanında olan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, son olarak hayata geçirdiği ihtiyaç sahibi ailelere bebek maması ve bezi projesi ile birçok kalbe dokundu. Başkan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek’in çabaları ile 500 anne ve bebeğe bebek bezi ve maması ulaştırıldı. Eşi Yeşim Şimşek’in tek tek ziyaret ettiği aile ve bebek sayısının her geçen gün artması için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Şimşek, “Ailelere yeni katılan canlar Gölbaşımız ve vatanımız için büyük değer. Onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi alilerimiz bizlere ulaşabilirler” açıklamasında bulundu.

“Hedefimiz 5 bin aile”

Proje kapsamında hedefin 5 bin aileye ulaşmak olduğunu belirten Şimşek, “Bugüne kadar yardımlarımızla 500 evin kapısını çaldık. Ailelerimizin yanında olmak ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 5 bin aileye ulaşmak. Çocukları için en iyisini isteyen annelerin yüzünü güldürmek bizim için çok kıymetli. Gölbaşı Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız proje kapsamında ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yeşim Şimşek ise, yardımları ile Gölbaşılı annelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Şimşek, “Gölbaşılı ailelerin gönlü ferah olsun. Bizler Gölbaşı Belediyesi olarak yanlarındayız. Hedefimize ulaşmak ve ailelerin yüzünü güldürmek için ne gerekiyorsa yapacağız“ dedi.