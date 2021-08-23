Gölbaşı Belediyesinden etkinliklerle dolu sünnet şöleni

Gölbaşı Belediyesinin 29 Ağustos’ta düzenleyeceği toplu sünnet töreninde Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak.

Gölbaşı Belediyesi ‘Toplu Sünnet Şöleni’ kayıtlarını tamamladı. 200 çocuğun sünnet olacağı özel gün kapsamında gerçekleştirilecek olan programda Ankara’nın ünlü sanatçılarından olan Mustafa Yıldızdoğan’da sahne alacak.

“Sahil Parkı’nı adeta bir panayır alanına çevireceğiz”

Gerçekleştirilecek sünnet töreni hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti, Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı’nda gerçekleştirilecek. 29 Ağustos’ta Gölbaşı Sahil Parkı’nı adeta bir panayır alanına çevireceğiz. Bütün çocuklarımızın katılabileceği, renkli organizasyonları ve oyun alanlarını minik kardeşlerimiz ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak

Akşam saatlerinde konser programlarının başlayacağını belirten Şimşek, “Gölbaşı çocuk sesleri ile yankılanacak. Gerçekleşecek olan sünnet şölenimizde sünnet olan evlatlarımız ile bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim edeceğiz. Gün boyu sürecek şölen sonrasında yerel sanatçılarımız sahne alacak ve şölenimizin kapanışını değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan ile yapacağız. Tüm çocuklarımız ve halkımız davetlidir” ifadelerine yer verdi.