Gölbaşı Belediyesinden eğlenceli sünnet şöleni

Gölbaşı Belediyesince düzenlenen organizasyonla, 200 çocuk ücretsiz sünnet ettirildi. Ardından Gölbaşı Sahil Parkı’nda ‘Toplu Sünnet Şöleni’ düzenlendi.

’Toplu Sünnet Şöleni’ kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 200 çocuk Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı’nda ücretsiz sünnet ettirildi. Ardından ise Gölbaşı Sahil Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Sihirbaz, sihirli balon şov, jonglör gösterisi, yüz boyama gibi pek çok etkinlik şenlikte çocuklarla buluştu. Aynı zamanda alana kurulan zıp zıp, gladyatör, canlı langırt, survivor parkur, tırmanma piramidi ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca sünnet olan 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şunları söyledi:

“Türkiye’de aşılama oranın en yüksek olduğu ilçelerinden birisi de biziz. Bunu görerek Gölbaşı’nda etkinlik yapmak istedik. Bunlardan bir tanesi de dar gelirli ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirmek projemizdi. Geçen dönemde de düşünmüştük ama pandemi çok yoğun olduğu için yapamamıştık. Bu dönem Allah nasip etti ve aşılama oranımız da çok iyi olduğu için buradaki çocuklarımı sünnet şöleniyle bir araya getirmek istedik. İnsanlarımız da zaten bunalmıştı bu süreçte. Evlerine kapanmışlar, çocuklar parklara çıkamamışlardı. 200 tane başvuru aldık ve çocuklarımızı sünnet ettirdik. Ayrıca bu çocuklarımıza bisiklet hediye ettik. Güle güle kullansınlar.”