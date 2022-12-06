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Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
ANKARA 06.12.2022, 16:32
Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan zincir marketleri denetledi. Marketlerdeki etiketlerde fahiş fiyat denetiminde bulunan zabıta ekipleri; fiyatlarda hata yapılmaması ve dikkatli olunması amacıyla zincir marketleri bilgilendirdi.