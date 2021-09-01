Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası’na damga vurdu

Kırşehir’de 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen İller Arası 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına 17 ilden, 23 kulüp ve yaklaşık 385 sporcu katıldı. Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü’nün de katıldığı müsabakada Ankara’ya şampiyonluklar ile dönüldü.

Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası tamamlandı. Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü’nün de katıldığı müsabakalardan Gölbaşı sporcuları madalyalar ile döndü. İremsu İpek 60 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Eray Konca 84 kg Kick Light Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon, Yasemin Buse Uzunoğlu 50 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Didar Şimal Özyazıcı 70 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, İrem Aras + 70 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Vedat Köylü +69 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde şampiyon, Nehir Özbek 65 kg Kick Light Yıldız Bayanlar kategorisinde şampiyon, Abdullah Sarı 42 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde şampiyon olurken; Yasincan Köydedurmaz 57 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde 2., Uğur Ersoy 63 kg Light Contact Genç Erkekler kategorisinde 2. oldu.

Gölbaşı spor kenti olma yolunda

Müsabakalara katılan ve müsabakalardan madalyalar ile dönen sporcuları tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübümüz aldığı başarılar ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Emeği geçen bütün hocalarımıza ve spora gönülden bağlı olan gençlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan Gölbaşılı gençlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.’ Siz geleceğimizin umudu gençlerimiz spora yönelin. Bizler sizlerin her zaman destekçiniziz” dedi.

Bu zamana kadar Gölbaşı’nı sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çok yakında uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacakları Bilardo Kompleksi ile buz pateni ve dağcılık merkezinin de hizmette olacağını duyurdu.