Gölbaşı Belediyesi Spinning Kursu başlatıyor

Gölbaşı Belediyesi Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde kardiyo antrenmanları uygulamak için Spinning Kursu başlatıyor.

Yüksek tempolu müzik eşliğinde ya da müziksiz, genellikle grup halinde, tercihe göre iç ya da dış mekanlarda yapılan bisiklet egzersizleri olarak öne çıkan spinning, kuvvetli bir kardiyo antrenmanı uygulamak amacıyla yapılıyor. Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde donanımlı bir şekilde hazırladığı spinning salonuna Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşları davet ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Fiziksel ve sosyal gelişimi destekleyen spor etkinliklerimiz, alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde devam edecek. Vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Başvuruların gelmesinin ardından yüzme, zumba ve pilatesten sonra spinning kursları da başlayacak.