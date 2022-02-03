Gölbaşı Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşın ayağına kadar gitti

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşlar için evlere tek tek giderek yardım ulaştırıyor.

Paylaşım Noktası ile binlerce Gölbaşılıya yardım ulaştıran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü yediden yetmişe tüm vatandaşlara hizmeti sürdürüyor. Kış boyunca “Bir mont bir bot” mottosuyla 4 bin çocuğa yardım ulaştıran ekipler bu defa yardımları vatandaşın ayağına kadar götürdü. Hava koşulları sebebiyle Paylaşım Noktası’na ulaşamayan vatandaşlar için erzak yardımını evlere ulaştıran ekipler Gölbaşılıların yüzünü güldürdü.

”Aşk ile çalışıp, gönüllerde yer almak en temel gayemiz”

Yaptıkları yardımların bugüne kadar binlerce aileye ulaştığını ifade eden Başkan Ramazan Şimşek, “Bu zorlu kış günlerinde vatandaşımıza ihtiyaçlarını ulaştırmak bizim görevimiz. Gölbaşılılar için kar kış demeden ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Paylaşım için yollarda, hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Aşk ile çalışıp, gönüllerde yer almak en temel gayemiz, bunun için ne gerekirse yapmaya hazırız. Paylaşım Noktası ve yürüttüğümüz diğer çalışmalarla bugüne kadar binlerce ailemize yardımlarımızı ulaştırdık. Çocuklarımız için yürüttüğümüz yardımlar ile kış boyunca 4 bin yavrumuzun ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, büyüğünden küçüğüne tüm Gölbaşılıların her türlü ihtiyacında, elimizdeki tüm imkanlarla hizmet vermeyi sürdüreceğiz“ dedi.