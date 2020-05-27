Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

GÖLBAŞI BELEDİYESİ HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE VATANDAŞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR. TEMELİ ATILAN PROJE KAPSAMINDA, ŞEHİT AHMET ÖZSOY HASTANESİ KARŞISI, CEVDET KARA PARKI YANINA 8 ADET BÜFE YAPILIYOR.

Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

GÖLBAŞI BELEDİYESİ HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE VATANDAŞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR. TEMELİ ATILAN PROJE KAPSAMINDA, ŞEHİT AHMET ÖZSOY HASTANESİ KARŞISI, CEVDET KARA PARKI YANINA 8 ADET BÜFE YAPILIYOR.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:35
4 Okunma
Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalar ile vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temeli atılan proje kapsamında, Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısı, Cevdet Kara Parkı yanına 8 adet büfe yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından hem hastaneye hizmet vermek hem de şehir parkına gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına; Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısı, Cevdet Kara Parkı yanında hayata geçen projenin detaylarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Allah’ın izni ile yapımına başlanan 8 adet büfemizin temelini attık. Büfelerimiz Gölbaşı andezit taşını yaşatmak ve bu taşımızın önemine vurgu yapmak amacıyla andezit taşından yapılıyor. Özellikle hastaneye gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde bu projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Bütün temel ihtiyaçlara bu büfelerden ulaşabilecekler. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor
Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor
Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye
Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye
Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor
Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor
Başkan Köse esnafa maske dağıttı
Başkan Köse esnafa maske dağıttı
Başkan Köse pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı
Başkan Köse pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı
Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı
Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği
Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte
Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte
Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası
Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası
Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadelesini sürdürüyor
Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadelesini sürdürüyor
Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği
Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği
Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak
Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak
Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı
Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı
Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu
Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu
Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu
Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu
23 Nisan’a buruk kutlama
23 Nisan’a buruk kutlama

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim