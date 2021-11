Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası ile kalplere dokunuyor

Her fırsatta “Atma, paylaş” vurgusu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gelen yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızla ulaştırıldığını kaydetti.

Vatandaşlar tarafından ulaştırılan ürünlerin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası için vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Son olarak hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan 15 ton soğanın belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu aktaran Şimşek, “Belediyemize gelen talepler doğrultusunda vatandaşlarımızdan gelen her türlü isteğe cevap vermeye çalışıyoruz. Paylaşım Noktası’na bağışları ile destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

"Giyimden gıdaya vatandaşımızın yanındayız"

Giyimden eşyaya kadar her türlü malzemenin mağazada sergilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Başkan Şimşek, “Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası’na verilen ürünler, görevliler tarafından temizlendikten ve hijyen kurallarına uygun hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.

‘İhtiyacın yoksa atma, paylaş’

Paylaşım Noktası tarafından "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanyanın hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştığını aktaran Şimşek, “Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası’na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere 485 53 36-38 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Sizde atmayın paylaşın” çağrısında bulundu.