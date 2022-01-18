Gölbaşı Belediyesi, Hilal Kart ile kalplere dokunuyor

Gölbaşı Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Hilal Kart’ın bakiyesi 300 liradan 500 liraya çıkarıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından Gölbaşı’nda yaşayan, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart uygulamasında güncellemeye gidildi. Belediye, Hilal Kart kullanım miktarını 300 TL’den 500 TL’ye çıkardı.

Hilal Kart uygulamasıyla sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açan Başkan Ramazan Şimşek, vatandaşların yüzünü güldürecek gelişme hakkında, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için ‘klasik hizmet anlayışına’ son vererek Hilal Kart uygulamamızı devreye sokmuştuk” diye konuştu.

Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız uygulamamız sayesinde pek çok Gölbaşılı vatandaşımızın evlerine ve sofralarına ulaştık. Bu dönemde de ekiplerimiz canla başla çalışarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Hilal Kart’larını ulaştırmaya başladı. Hilal Kart kullanım miktarını ise 300 TL’den 500 TL’ye çıkardık. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Vatandaşa standart koli yerine alışveriş imkanı sunan kart

Başkan Ramazan Şimşek, Hilal Kart sayesinde klasik yardım kolileri ile sınırlı kalmadıklarını, vatandaşların Paylaşım Noktası’ndan ihtiyaçları dahilinde diledikleri gibi alışveriş yapabildiklerini sözlerine ekleyerek “Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hilal Kart’larına yüklediğimiz nakitle Sosyal Market’ten gıda, giyim ve benzeri ürünleri alma imkanına kavuştu. İhtiyaç sahipleri arzu ettiği öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış oldu” ifadelerini kullandı.