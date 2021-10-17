Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası, hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası, başladı. Turnuva, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in de yer aldığı, ulusal ve yerel basın mensuplarından oluşan iki takımın müsabakasıyla başladı. Turnuvaya, yakın bir zaman önce hayatını kaybeden yerel gazeteci Serkan Akpınar’ın adı verildi. Müsabakalar tek maç eleme usulü devam ederken, Belediye Başkanı Şimşek, katılan tüm takımlara başarı dileklerini iletti.