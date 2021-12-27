Gölbaşı Belediyesi Atatürk’ün Başkent’e gelişinin kortej gösterisi ile kutluyor

Gölbaşı Belediyesi, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutlamak üzere görkemli bir kortej gösterisi gerçekleştirecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin kortej gösterisi ile kutlanacağını duyurdu.

Başkan Şimşek öncülüğünde düzenlenen kortej, atlılar ve seğmenlerin gösterisi ile olacak. Gölbaşılı vatandaşların katılımı ile renkli anlara sahne olacak kortej hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygımızı sunmak ve Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutlamak için hazırladığımız kortej gösterisi, Gölbaşı’ndaki vatandaşlarımızın katılımları ile daha da önemli hale gelecek. Atatürk’ün, Tük Milleti için ifade ettiği manevi değeri andığımız böyle günlerde, milli duygular her daim ön plana çıkmakta. Türk Milletinin vefakâr evlatları olarak, düzenlediğimiz kortej gösterisine tüm vatandaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutlamak üzere düzenlene kortej, 27 Aralık saat 13:00’de Kortej Kaymakamlık önünden başlayarak Atatürk Sahil Park’ında son bulacak.