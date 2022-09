Gölbaşı Belediyesi aşçılık kursları ilk mezunlarını verdi

Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından alanında uzman kişilerin verdiği 168 saatlik aşçılık kursu

İlk mezunlarını verdi.

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde alanında uzman, Uluslararası Milli Şef, Kadın Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Nilgün Okursoy Ulaşır tarafından, Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla hem kadınları desteklemek hem de kadın girişimcileri özendirmek amacıyla verilen aşçılık ve pastacılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. 168 saat süren eğitimin sonunda katılımcılara e-devlet onaylı, devlet üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Geleneksel Türk Mutfağı Eğitimi sertifikalarını ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek verdi. Başkan Şimşek, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

“Kadınlara istihdam yaratabilmek, beceri kazandırmak bizim için çok önemli”

Kursiyerlerin, içeriğindeki her şeyi kendilerinin hazırladığı ve Gölbaşı Belediyesi Lavanta Bahçesi’nden toplanan lavantalarla yapılan lokumları, lavantalı sosları ve kuru pastaları tadan Başkan Şimşek, Gölbaşı’ndaki gençleri, ev hanımlarını profesyonel hale getirmenin çok önemli olduğundan bahsetti. Gölbaşı’na has ürünler de çıkartıldığını vurgulayan Başkan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşim Hanım da ben de bu konularla yakından ilgileniyoruz. Kadınlarımıza istihdam yaratabilmek, beceri kazandırabilmek bizim için çok önemli.”

“Verdiğimiz sertifika sayesinde kursiyerler birçok yerde çalışabilecek”

Gölbaşı Belediyesi olarak birçok alanda verilen kurslarla vatandaşlara katkı sağlandığını açıklayan Başkan Şimşek, aşçılık kurslarıyla kadın kursiyerlerin zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlandığını söyledi. Katılım belgeleri sayesinde kursiyerlere farklı kapılar açılacağını anlatan Şimşek, kursiyerlerin bu sertifikalar sayesinde birçok büyük iş yerinde çalışabileceğini, kendi yerlerini açabileceğini ve iş istihdamı sağlandığını açıkladı.

Bu sertifika ile kursu bitiren katılımcılar eğitimlerini devam ettirip daha üst sertifikaları da almaya hak kazanabilecek. Etkinlik sonunda kursiyerler, ücretsiz şekilde kendilerini geliştirmeye fırsat sağladıkları için Başkan Ramazan Şimşek’e ve eşi Yeşim Şimşek’e plaket takdim etti.

Başkan Şimşek, daha sonra Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde, diğer alanlarda kurs gören öğrencileri dersliklerinde ziyaret ederek başarılar diledi.