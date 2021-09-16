Gölbaşı Belediyesi AGROTEC Tarım Fuarı’nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı

AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı’na ev sahipliği yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Söz vermiştik, yaptık. Gölbaşı hak ettiği yere gelecek” dedi.

Gölbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuarda Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini aldı. Bünyesinde tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran fuar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Genel Başkan Yardımcıları, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, İlçe Kaymakamı, yerli ve yabancı birçok siyasi ismin katılımı ile gerçekleşti. Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan coğrafyanın, en büyük buluşma noktası AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Organizasyon yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getirdi 16-19 Eylül tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gölbaşı Belediyesi Fuar Alanı’nda organizasyonun devam edeceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı hak ettiği yere gelecek demiştik. El ele omuz omuza, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi büyüklerimiz ile muhtarlarımızla birlikte Gölbaşını hak ettiği yere getireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bizler fuar alanı projemizi hayata geçirerek çok amaçlı bir kompleksi vatandaşlarımıza sunduk ve verdiğimiz sözü tuttuk”

160’ın üzerine katılımcı ve 300’ün üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Başkan Ramazan Şimşek, konuşmasında, Gölbaşı Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla ilgi gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti. Öğrencilere yönelik çalışmalarından da bahseden Şimşek, "2019 yerel seçimlerinde bir söz vermiş, Gölbaşı’nı ‘Yüzüncü Yılın Modern Kenti’ yapacağız demiştik. Turizm, sanayi, öğrenci ve tarım kenti özelliklerini taşıdığını söylediğimiz Gölbaşımızda, bu özelliklerine layık projeler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Üniversiteler caddesi projemiz ile gençlerimize birçok imkan sunmayı planlıyoruz. Turizmle ilgili yıllardır çözülmeyen Tulumtaş Mağarası sorununu çözüme kavuşturduk. Birkaç ay içinde hizmete sunacağız inşallah. Tarım şehri olan bir bölgede tarım fuarları yapılamıyor, havyan kesimleri İslami kurallara göre yapılamıyordu. Ancak bizler fuar alanı projemizi hayata geçirerek çok amaçlı bir kompleksi vatandaşlarımıza sunduk ve verdiğimiz sözü tuttuk. Oğulbey Mahallesi muhtarına yardımlarından ve diğer mahalle muhtarlarımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.