Gölbaşı Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birbirinden eğlenceli ve keyifli etkinliklerle kutlayacak, Gölbaşılı çocukların yüzü gülecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in önderliğinde başlayan 23 Nisan etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Gölbaşı’nda coşku ile kutlanacak. Çocuklar için hazırlanan etkinlikte, animatörler DJ eşliğinde çocukları eğlendirirken, bando takımı gösterisi, yüz boyama, masal ve filim kahramanları, uçurtma ve pamuk şeker dağıtımı, palyaço eşliğinde sihirli balon şov, uzay simülasyonu ve atlar miniklerle buluşacak. Gerçekleştirilecek olan uçurtma ve survivor yarışmasında ilk üçe giren çocuklar ise birbirinden güzel ödüllerin sahibi olacak.

“Çocuklar gülerse tüm dünya güler”

23 Nisan kutlamaları hakkında açıklamalarda bulunan Şimşek, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını dünyada bir ilk olarak çocuk bayramı ilan etmesinin ardından, 102. yılını kutladığımız bu özel günde çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklerle bir nebze olsun onların yüzünü güldürmek istedik. Çünkü çocuklar gülerse tüm dünya güler. Biz bu anlayış ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

7’den 77’ye tüm Gölbaşılılar için düzenlediği etkinliklerle halkın takdirini kazanan Şimşek, “Bizim amacımız vatandaşa her alanda hizmet. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Gölbaşılı hemşehrilerimize hem en kaliteli belediye hizmetlerini sunuyor hem de onların sosyal faaliyetlerini de artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz basketbol ve futbol sahaları, parklar, oyun alanları, trafik eğitim parkı, yürüyüş ve spor alanları ile aktif bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Her daim çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin, engelli kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.